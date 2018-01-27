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11:14 (мск), источник: ТАСС

Зубков: Предолимпийский сбор бобслеистов и скелетонистов в Иркутске отменен

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею и скелетону принял решение отменить запланированный в Иркутске заключительный предолимпийский тренировочный сбор из-за серьезного сокращения числа российских участников Игр-2018.

Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Летом прошлого года тренеры сборной России приняли решение провести последний сбор перед Олимпиадой в Иркутске в конце января — начале февраля. Выбор этого города был обусловлен его географической близостью к Южной Корее.

«Сбор в Иркутске отменен, — отметил Зубков. — Не видим смысла его проводить в условиях, когда больше половины лидеров лишены возможности выступать на Олимпийских играх. Все, кто поедет на Игры, сядут на сбор в Подмосковье, который пройдет с 30 января по 5 февраля. И пятого числа у команды вылет в Южную Корею».

Международный олимпийский комитет лишил возможности выступить на ОИ ведущих российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, а также первого номера мужской сборной по бобслею Александра Касьянова и разгоняющих Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина и Романа Кошелева.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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