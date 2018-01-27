Зубков: Предолимпийский сбор бобслеистов и скелетонистов в Иркутске отменен

Летом прошлого года тренеры сборной России приняли решение провести последний сбор перед Олимпиадой в Иркутске в конце января — начале февраля. Выбор этого города был обусловлен его географической близостью к Южной Корее.

«Сбор в Иркутске отменен, — отметил Зубков. — Не видим смысла его проводить в условиях, когда больше половины лидеров лишены возможности выступать на Олимпийских играх. Все, кто поедет на Игры, сядут на сбор в Подмосковье, который пройдет с 30 января по 5 февраля. И пятого числа у команды вылет в Южную Корею».