Зубков: Предолимпийский сбор бобслеистов и скелетонистов в Иркутске отменен

Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
Летом прошлого года тренеры сборной России приняли решение провести последний сбор перед Олимпиадой в Иркутске в конце января — начале февраля. Выбор этого города был обусловлен его географической близостью к Южной Корее.
«Сбор в Иркутске отменен, — отметил Зубков. — Не видим смысла его проводить в условиях, когда больше половины лидеров лишены возможности выступать на Олимпийских играх. Все, кто поедет на Игры, сядут на сбор в Подмосковье, который пройдет с 30 января по 5 февраля. И пятого числа у команды вылет в Южную Корею».
Международный олимпийский комитет лишил возможности выступить на ОИ ведущих российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, а также первого номера мужской сборной по бобслею Александра Касьянова и разгоняющих Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина и Романа Кошелева.
Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.