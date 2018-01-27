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01:12 (мск), источник: ТАСС

Павличенко, Репилов и Иванова стартуют на чемпионате Европы по санному спорту

ТАСС, 27 января. Чемпионат Европы по санному спорту стартует в субботу в латвийской Сигулде. Соревнования пройдут в рамках заключительного этапа Кубка мира, по итогам которого станут известны победители в общем зачете среди мужчин и мужских саней-двоек.

Источник: EPA/TIMM SCHAMBERGER

На трассе в Сигулде в течение двух дней будут разыграны награды среди мужских и женских одиночных саней и мужских саней-двоек, а также в командной эстафете. Этап в Сигулде — девятый в календаре санного сезона, по его итогам станут известны итоги в общем зачете среди одиночных и двухместных мужских саней. В женских санях досрочно первое место гарантировала себе олимпийская чемпионка из Германии Натали Гайзенбергер, которая одержала рекордную шестую победу подряд в общем зачете Кубка мира.

В мужском зачете лидер немец Феликс Лох на 45 очков опережает австрийца Вольфганга Киндля. Теоретические шансы на победу в общем зачете сохраняют российские саночники Семен Павличенко (отставание от лидера — 121 балл) и Роман Репилов (164), учитывая, что в Сигулде будут разыграны 200 призовых очков — в классических заездах и спринте. Павличенко в нынешнем сезоне победил на этапах в австрийском Инсбруке и в спринте в норвежском Лиллехаммере неделю назад. На счету победителя в общем зачете прошлого сезона Репилова лишь один успех — в американском Лейк-Плэсиде в середине декабря.

В соревновании двухместных саней немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен на 163 очка опережают соотечественников Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта. Лучший российский экипаж Александр Денисьев/Владислав Антонов занимает девятое место. Наконец, в зачете командных эстафет сборная России идет шестой, лишь на стартовом этапе сезона в Инсбруке в ноябре сумев занять третье место.

Все сильнейшие, кроме Демченко

В Сигулде в составе сборной России выступят все сильнейшие саночники — Павличенко, Репилов, Максим Аравин, Татьяна Иванова — в одноместных санях, экипажи Денисьева и Антонова, Андрея Богданова и Андрея Медведева, Владислава Южакова и Юрия Прохорова — в двухместных.

Кубковые выступления продолжают Татьяна Иванова и Виктория Демченко, которые не были приглашены Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Демченко неделю назад успешно выступила в Лиллехаммере, став второй в спринте, однако в Сигулде она не выступит по медицинским показателям.

В субботу в рамках чемпионата Европы пройдут соревнования одноместных экипажей, в воскресенье — двухместных мужских саней, спринт и командная эстафета. Спринтерские заезды пойдут в зачет Кубка мира, однако награды чемпионата Европы в этом виде разыграны не будут.

Первый чемпионат Европы по санному спорту состоялся в 1914 году в Райхенберге (Австро-Венгрия, ныне — чешский Либерец). Год назад соревнования прошли в рамках кубкового этапа в немецком Кенигзее и завершились победами Павличенко и Гайзенбергер в одноместных санях, Вендля и Арльта — в двухместных и сборной Германии в командной эстафете. Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль, уступив немкам Гайзенбергер и Татьяне Хюфнер.

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