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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Третьяков: Надеюсь, мы доживём до мира в этой спортивной войне

Скелетонист Александр Третьяков поделился мыслями в ожидании решения CAS на апелляцию, поданную на решение МОК о пожизненном запрете на участие российского спортсмена в Олимпийских играх.

Источник: РИА "Новости"

«Моя история уже довольно долго длится, эмоций никаких не осталось, всё воспринимаю спокойно. Все эти разбирательства стали частью жизни, обыденностью. Продолжаем бороться, теперь слушание в CAS. Если и там откажут, то дальше будет гражданский суд. С формой у меня всё хорошо, полностью готов, лишь бы допустили до соревнований. Силы, здоровье, настрой — всё есть. У нас в скелетоне прошли отбор два парня. Они сильные, должны за всю команду постараться, побороться за медаль.

Я не знаю, что за большие игры происходят с нами. Мы в ней пешки, и нам не дано знать, почему что-то происходит. Сложно сказать, как скажется наше отсутствие на характере соревнований. Кому-то важно выиграть медали в честной борьбе со всеми лучшими, кому-то до этого нет дела: хоть два соперника пусть будут, главное — титул. Сейчас уже никто не радуется открыто нашей ситуации, держат при себе. У нас команда всегда была дружная, а сейчас стала более сплочённой. Сам я поехать поддержать её не могу, у меня пожизненная дисквалификация. Надеюсь, мы доживём до мира в этой спортивной войне, — приводит слова Третьякова RT.

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