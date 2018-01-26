Бобслеист Андрианов выступит на ОИ в обеих мужских дисциплинах

Российские бобслеисты в мужских соревнованиях имеют по две квоты в соревнованиях двоек и четверок, однако в состав команды на Игры-2018, исходя из допусков, полученных от МОК, помимо пилотов Андрианова и Стульнева вошли лишь четверо разгоняющих — Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, Юрий Селихов.

«У нас есть квота на две четверки, но на данный момент МОК разрешил присутствовать только тем разгоняющим, которые есть в составе. Мы физически пока не можем набрать состав на две четверки. Андрианов выступит и в двойках, и в четверках, а Стульнев — только в двойках. Так решено потому, что Андрианов завоевал квоты в обеих дисциплинах, а Стульнев — только в одной. То есть, мы руководствовались спортивными принципами», — сказал Щегловский по телефону.