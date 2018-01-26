Бобслеист Андрианов выступит на ОИ в обеих мужских дисциплинах
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российский пилот Максим Андрианов на Олимпийских играх в Пхенчхане выступит в соревнованиях бобслейных двоек и четверок, а Алексей Стульнев — только в двойках, такое решение принято по спортивному принципу, исходя из недостаточного на два экипажа четверок количества допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК) разгоняющих, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России Павел Щегловский.