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26 января, источник: Р-Спорт

Бобслеист Андрианов выступит на ОИ в обеих мужских дисциплинах

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российский пилот Максим Андрианов на Олимпийских играх в Пхенчхане выступит в соревнованиях бобслейных двоек и четверок, а Алексей Стульнев — только в двойках, такое решение принято по спортивному принципу, исходя из недостаточного на два экипажа четверок количества допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК) разгоняющих, сообщил РИА Новости старший тренер сборной России Павел Щегловский.

Источник: РИА "Новости"

Российские бобслеисты в мужских соревнованиях имеют по две квоты в соревнованиях двоек и четверок, однако в состав команды на Игры-2018, исходя из допусков, полученных от МОК, помимо пилотов Андрианова и Стульнева вошли лишь четверо разгоняющих — Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, Юрий Селихов.

«У нас есть квота на две четверки, но на данный момент МОК разрешил присутствовать только тем разгоняющим, которые есть в составе. Мы физически пока не можем набрать состав на две четверки. Андрианов выступит и в двойках, и в четверках, а Стульнев — только в двойках. Так решено потому, что Андрианов завоевал квоты в обеих дисциплинах, а Стульнев — только в одной. То есть, мы руководствовались спортивными принципами», — сказал Щегловский по телефону.

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