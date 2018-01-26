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20:48 (мск), источник: ТАСС

МОК не пригласил главного тренера сборной РФ по бобслею и скелетону Чабана на ОИ-2018

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан не сможет поехать на Олимпийские игры в Пхёнчхане из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) вычеркнул его фамилию из списка специалистов, которые будут аккредитованы на соревнования. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

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«МОК лишил главного тренера сборной России Чабана возможности поехать на Олимпиаду-2018, — заметил Зубков. — Практически весь тренерский состав национальной команды по скелетону вынужден остаться дома, не будет старшего тренера сборной Анатолия Челышева, тренера Евгения Алимова. Врача Анну Вычик тоже вычеркнули из списка».

Как ранее писал ТАСС, тренер-механик сборной России по бобслею Евгений Попов также не поедет в Пхёнчхан.

Чабан во время Олимпиады-2014 в Сочи занимал пост старшего тренера сборной России, Челышев является личным тренером Александра Третьякова, Евгений Алимов — Елены Никитиной. Третьяков и Никитина в конце ноября были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах.

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