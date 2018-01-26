МОК не пригласил главного тренера сборной РФ по бобслею и скелетону Чабана на ОИ-2018
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан не сможет поехать на Олимпийские игры в Пхёнчхане
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан не сможет поехать на Олимпийские игры в Пхёнчхане
«МОК лишил главного тренера сборной России Чабана возможности поехать на Олимпиаду-2018, — заметил Зубков. — Практически весь тренерский состав национальной команды по скелетону вынужден остаться дома, не будет старшего тренера сборной Анатолия Челышева, тренера Евгения Алимова. Врача Анну Вычик тоже вычеркнули из списка».
Как ранее писал ТАСС,
Чабан во время Олимпиады-2014 в Сочи занимал пост старшего тренера сборной России, Челышев является личным тренером Александра Третьякова, Евгений Алимов — Елены Никитиной. Третьяков и Никитина в конце ноября были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах.