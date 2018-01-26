МОК не пригласил главного тренера сборной РФ по бобслею и скелетону Чабана на ОИ-2018

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан не сможет поехать на Олимпийские игры в Пхёнчхане из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) вычеркнул его фамилию из списка специалистов, которые будут аккредитованы на соревнования. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.