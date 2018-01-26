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19:15 (мск), источник: ТАСС

Российский мужской бобслей на ОИ будет представлен одним экипажем четверок и двумя — двоек

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская мужская команда по бобслею в отсутствие лидера Александра Касьянова на Олимпиаду-2018 сможет выставить два экипажа двоек и один — четверок. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Источник: EPA/Tobias Hase

«У нас в Пхёнчхане у мужчин пока планируется два экипажа в двойках и один — в четверках, — отметил Зубков. — Максим Андрианов станет пилотировать и двойку, и четверку. Кто будет разгоняющими в двойках, пока точно не определено. Может быть, с Алексеем Стульневым будет Василий Кондратенко, а с Андриановым — Юрий Селихов».

«Нам не удалось заполнить еще одну заработанную квоту в четверках, — продолжил собеседник агентства. — В первой заявке, которую мы подавали в Олимпийский комитет России, присутствовали спортсмены из двух четверок и двух двоек. Но МОК фамилии некоторых наших бобслеистов вычеркнул. И из оставшихся людей пришлось собирать состав».

Лидер сборной России Касьянов вместе с разгоняющими Ильвиром Хузиным и Алексеем Пушкаревым был в конце ноября пожизненно отстранен МОК от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на сочинских Играх. В настоящее время спортсмены оспаривают наказание в Спортивном арбитражном суде и надеются, что в последний момент будут допущены к участия в ОИ-2018 в случае положительного для них решения суда.

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