Российский мужской бобслей на ОИ будет представлен одним экипажем четверок и двумя — двоек

Источник: EPA/Tobias Hase

«У нас в Пхёнчхане у мужчин пока планируется два экипажа в двойках и один — в четверках, — отметил Зубков. — Максим Андрианов станет пилотировать и двойку, и четверку. Кто будет разгоняющими в двойках, пока точно не определено. Может быть, с Алексеем Стульневым будет Василий Кондратенко, а с Андриановым — Юрий Селихов».

«Нам не удалось заполнить еще одну заработанную квоту в четверках, — продолжил собеседник агентства. — В первой заявке, которую мы подавали в Олимпийский комитет России, присутствовали спортсмены из двух четверок и двух двоек. Но МОК фамилии некоторых наших бобслеистов вычеркнул. И из оставшихся людей пришлось собирать состав».