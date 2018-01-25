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15:33 (мск), источник: ТАСС

Скелетонист Трегубов завоевал золото юниорского ЧМ

ТАСС, 25 января. Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по бобслею и скелетону, проходящем в швейцарском Санкт-Морице.

По итогам двух попыток Трегубов показал результат 2 минуты 16,36 секунд. Другой российский спортсмен Владислав Марченков завоевал серебряную награду (+0,93).

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