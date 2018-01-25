И лучшие фото из их Instagram
Скелетонист Трегубов завоевал золото юниорского ЧМ
ТАСС, 25 января. Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по бобслею и скелетону, проходящем в швейцарском
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
ТАСС, 25 января. Российский скелетонист Никита Трегубов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по бобслею и скелетону, проходящем в швейцарском
По итогам двух попыток Трегубов показал результат 2 минуты 16,36 секунд. Другой российский спортсмен Владислав Марченков завоевал серебряную награду (+0,93).