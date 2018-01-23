Зубков: Решение МОК по боблеистам Кошелеву и Шокшуевой переходит все границы

Ранее пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова сообщила ТАСС, что Кошелев и Шокшуева, а также тренер-механик Евгений Попов не получат приглашения МОК для участия в Олимпийских играх.

«Сказать мне особенно нечего. Меня вызвали в Олимпийский комитет России (ОКР) и озвучили фамилии тех, кто не получит приглашение на Игры. Никаких объяснений, как мне сказали, не было», — заявил Зубков.

«В последние месяцы мы, должны были привыкнуть ко всему: к бездоказательным обвинениям, к нежеланию выслушать нас, к видимости беспристрастного следствия, к слепой вере человеку, на репутации которого негде ставить пробы. Но сегодняшние решения переходят все границы. Спортсменов наказали только за то, что они россияне. Других причин я не вижу, во всяком случае они не озвучены», — добавил президент Федерации бобслея России.