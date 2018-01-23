Зубков: Решение МОК по боблеистам Кошелеву и Шокшуевой переходит все границы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
7 фраз, которые приведут врача в бешенство
Семейный снимок Полины Гагариной растрогал соцсети
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Куркова, Гербер, Рудковская и другие на показе Chanel в Париже
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Виннипег Джетс5
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс6
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс6
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс6
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз0
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз6
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Оттава Сенаторз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс4
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ2
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз3
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
21:00
Лацио
Удинезе
Хоккей. КХЛ
23.01
Ак Барс6
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
23.01
Сочи1
Витязь2
Все события
Умерла старейшая актриса Голливуда
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Сборная России по футболу узнает соперников по Лиге наций
Стриженова сделала армопластику, чтобы похудеть на два размера
Куркова, Гербер, Рудковская и другие на показе Chanel в Париже
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
18Матч Звезд КХЛ в Астане
10Король Хавьер и прорыв новых русских
23 января, источник: ТАСС

Зубков: Решение МОК по боблеистам Кошелеву и Шокшуевой переходит все границы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских бобслеистов Романа Кошелева и Юлию Шокшуеву на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёчнхане переходит все границы. Такое мнение высказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков, слова которого приводит пресс-служба федерации.

Ранее пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова сообщила ТАСС, что Кошелев и Шокшуева, а также тренер-механик Евгений Попов не получат приглашения МОК для участия в Олимпийских играх.

«Сказать мне особенно нечего. Меня вызвали в Олимпийский комитет России (ОКР) и озвучили фамилии тех, кто не получит приглашение на Игры. Никаких объяснений, как мне сказали, не было», — заявил Зубков.

«В последние месяцы мы, должны были привыкнуть ко всему: к бездоказательным обвинениям, к нежеланию выслушать нас, к видимости беспристрастного следствия, к слепой вере человеку, на репутации которого негде ставить пробы. Но сегодняшние решения переходят все границы. Спортсменов наказали только за то, что они россияне. Других причин я не вижу, во всяком случае они не озвучены», — добавил президент Федерации бобслея России.

От участия в Олимпийских играх в конце прошлого года были отстранены скелетонисты Елена Никитина, Александр Третьяков, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Не могут быть аккредитованы на Игры Зубков и тренер сборной России по скелетону Сергей Чудинов.

 Родченков дал суду показания по видеосвязи, но лица его никто не видел
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Сборная России по футболу узнает соперников по Лиге наций
Слушания по делам российских скелетонистов длились более 5 часов
У «Зенита» будет свой Эдер? Обзор трансферных слухов в РФПЛ
Российские биатлонисты стартуют на чемпионате Европы в Италии
Хоккеисты «Ак Барса» забросили 6 шайб в победном матче с ЦСКА
«Я разочарован в олимпийском движении»: Устюгов — о решении МОК
Новости
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
28 очень теплых шарфов: от классики до роскоши В морозные дни красивые аксессуары – чуть ли не единственный способ рассказать миру о своем модном «я»
Дети
Перепутанных в роддоме детей решили оставить в чужих семьях Семьям в северо-восточном штате Индии Ассам потребовалось почти три года, чтобы выяснить, что их детей перепутали в роддоме. Когда пришло время судебного решения по обмену, малыши отказались покидать тех, с кем выросли. Родители решили, что будут дружить семьями и растить детей друг друга.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь