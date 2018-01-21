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Россиянин Павличенко победил на этапе КМ по санному спорту в Лиллехаммере в спринте
ТАСС, 21 января. Российский саночник Семен Павличенко занял первое место в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
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ТАСС, 21 января. Российский саночник Семен Павличенко занял первое место в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Россиянин показал результат 31,943 секунды. Второе место занял австриец Вольфганг Кидль (+0,077), Третьим стал итальянец Доминик Фишналлер (+0,099).