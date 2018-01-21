Латвийские скелетонисты Мартинс и Томас Дукурсы объявили о завершении выступлений в КМ

Источник: РИА "Новости"

«Я занимаюсь спортом 20 лет и люблю это, — заявил 33-летний Мартинс Дукурс. — Это будет сложно, но, думаю, пришло время перевернуть страницу. Скелетон сильно изменился, поначалу было достаточно хорошо ездить и иметь хорошую экипировку, но теперь ты должен быть идеален. Невероятно как вырос наш вид спорта».

«Я провел интересные годы в скелетоне. Иногда мне было легко, иногда сложно. У меня были успехи и неудачи. Но такова жизнь», — добавил 36-летний Томас Дукурс.

Мартинс Дукурс является пятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. На Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году он выиграл серебро, на Играх-2014 в Сочи также стал вторым, уступив первенство россиянину Александру Третьякову. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты Третьякова, показанные в Сочи, поэтому Дукурс должен получить золото Олимпиады. Также Мартинс Дукурс восемь раз подряд становился обладателем Кубка мира (с сезона-2009/2010 по сезон-2016/2017).