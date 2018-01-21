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15:29 (мск), источник: ТАСС

CAS перенес рассмотрение исков большинства отстраненных бобслеистов на 27 января

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение перенести слушания дел большинства отстраненных от участия в Олимпийских играх российских бобслеистов с 26 на 27 января. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом в течение ноября-декабря рассмотрела дела 15 российских бобслеистов и скелетонистов, принимавших участие в Олимпийских играх 2014 года, на предмет нарушения антидопинговых правил. Впоследствии МОК вынес решение об их пожизненном запрете участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении наград призеров Игр-2014. Сами отстраненные спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд.

«Дата слушаний дел наших скелетонистов осталась без изменений, это пройдет 23 января, — сказал Пархоменко. — 25 января, как и планировалось, рассмотрят апелляции Людмилы Удобкиной и Алексея Воеводы. Слушание дел остальных российских бобслеистов перенесено с 26 на 27 января. Речь идет об Александре Зубкове, Дмитрии Труненкове, Алексее Негодайло, Александре Касьянове, Алексее Пушкареве, Ильвире Хузине и Ольге Стульневой».

23 января будут заслушаны апелляции Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой и Сергея Чудинова.

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