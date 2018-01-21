CAS перенес рассмотрение исков большинства отстраненных бобслеистов на 27 января

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом в течение ноября-декабря рассмотрела дела 15 российских бобслеистов и скелетонистов, принимавших участие в Олимпийских играх 2014 года, на предмет нарушения антидопинговых правил. Впоследствии МОК вынес решение об их пожизненном запрете участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении наград призеров Игр-2014. Сами отстраненные спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд.