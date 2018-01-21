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Российский саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Россиянин Роман Репилов занял второе место в соревнованиях на одиночных санях на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
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Россиянин Роман Репилов занял второе место в соревнованиях на одиночных санях на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
По сумме двух попыток Репилов уступил 0,096 секунды победителю соревнований итальянцу Доминику Фишналлеру, который показал результат 1 минута 38,590 секунды. Тройку призеров замкнул австриец Вольфганг Киндль (+0,132).
Результаты остальных россиян: 8. Максим Аравин (+0,373), 9. Степан Федоров (+0,407), 15. Семен Павличенко (+0,612).