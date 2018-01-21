Россиянка Тарарыченкова выиграла юниорский зачет Кубка Европы по скелетону
ТАСС, 21 января. Россиянка Алина Тарарыченкова выиграла юниорский зачет Кубка Европы по скелетону. Об этом сообщает
ТАСС, 21 января. Россиянка Алина Тарарыченкова выиграла юниорский зачет Кубка Европы по скелетону. Об этом сообщает
По итогам всех этапов россиянка набрала 389 баллов. Второе место заняла ее соотечественница Мария Суровцева (312). Третьей стала француженка Агата Бессард (293).
Тарарыченкова также стала второй в общем зачете Кубка Европы среди взрослых, уступив первое место британке Броган Кроули (480). На третьей позиции британка Элеанор Фурно (327).
В мужском зачете Кубка Европы победил латвиец Кристс Нетлаус (451). Россияне Константин Хорошко (367) и Артем Дроздов (360) заняли второе и третье места соответственно. Нетлаус, Хорошко и Дроздов составили первую тройку и юниорского зачета Кубка Европы.
Заключительный этап Кубка Европы прошел в австрийском Инсбруке 19 января.