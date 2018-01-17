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12:21 (мск), источник: ТАСС

Индивидуальные слушания в CAS дел саночников Ивановой и Демченко пройдут 24 января

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Индивидуальные слушания дел отстраненных от Олимпиад саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко в Спортивном арбитражном суде (CAS) состоятся 24 января. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дела Демченко и Ивановой на предмет нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады-2014, а уже 22 декабря МОК вынес решение о пожизненном запрете участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении их наград Игр в Сочи. 5 января Демченко и Иванова подали иск в Спортивный арбитражный суд.

«CAS будет рассматривать апелляции Демченко и Ивановой 24 января», — сказал Тюрин.

Участник семи Олимпиад Демченко на Играх-2014 завоевал две серебряные медали — в личном турнире и в эстафете, в активе Ивановой серебро в эстафете. После окончания олимпийского сезона Демченко принял решение завершить карьеру спортсмена. В настоящее время он занимает пост главного тренера сборной России.

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