Индивидуальные слушания в CAS дел саночников Ивановой и Демченко пройдут 24 января

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дела Демченко и Ивановой на предмет нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады-2014, а уже 22 декабря МОК вынес решение о пожизненном запрете участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении их наград Игр в Сочи. 5 января Демченко и Иванова подали иск в Спортивный арбитражный суд.
«CAS будет рассматривать апелляции Демченко и Ивановой 24 января», — сказал Тюрин.
Участник семи Олимпиад Демченко на Играх-2014 завоевал две серебряные медали — в личном турнире и в эстафете, в активе Ивановой серебро в эстафете. После окончания олимпийского сезона Демченко принял решение завершить карьеру спортсмена. В настоящее время он занимает пост главного тренера сборной России.