Индивидуальные слушания в CAS дел саночников Ивановой и Демченко пройдут 24 января

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дела Демченко и Ивановой на предмет нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады-2014, а уже 22 декабря МОК вынес решение о пожизненном запрете участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении их наград Игр в Сочи. 5 января Демченко и Иванова подали иск в Спортивный арбитражный суд.