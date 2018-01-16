Федерация санного спорта привлекла юриста из США для защиты интересов Демченко и Ивановой

Как сообщила ТАСС президент ФССР Наталия Гарт, юрист из США будет работать вместе с привлеченными Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ адвокатами из швейцарской конторы Schellenberg Wittmer Ltd, которые помогают всем отстраненным от Игр решением Международного олимпийского комитета (МОК) российским спортсменам.

Дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дела Демченко и Ивановой на предмет нарушения ими антидопинговых правил во время Олимпиады-2014, а уже 22 декабря МОК вынес решение пожизненно запретить им участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении их наград Игр в Сочи. 5 января Демченко и Иванова подали апелляции в CAS, их рассмотрение пройдет в период с 22 по 31 января.

«Я лично каждый день общаюсь с адвокатами из компании Schellenberg Wittmer и держу все на контроле, — заметила Гарт. — Но мы также заинтересованы в том, чтобы ко всем нашим спортсменам был индивидуальный подход, и для защиты саночников мы привлекли американского адвоката. Юрист из США совместно со швейцарскими коллегами будет защищать только Демченко и Иванову».

«Я очень надеюсь, что слушания пройдут не позднее 25 января. Мы будем просить CAS, чтобы нас заслушали пораньше, потому что Альберту и Татьяне нужно быть на чемпионате Европы, который пройдет в Латвии с 27 по 28 января», — продолжила собеседница агентства. Как стало известно ТАСС в понедельник, Демченко и Иванова планируют принять участие в слушаниях по своим делам, для чего на следующей неделе прилетят в Лозанну.