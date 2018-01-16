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11:41 (мск), источник: ТАСС

Лидер сборной РФ по скелетону Трегубов перед ОИ-2018 выступит на юниорском ЧМ в Швейцарии

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Скелетонист Никита Трегубов, занимающий в текущем мировом рейтинге наивысшее среди россиян пятое место, вошел в состав национальной сборной на юниорский чемпионат мира в швейцарском Санкт-Морице. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды по бобслею и скелетону Даниил Чабан.

Источник: РИА "Новости"

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в январе 2017 года в латвийской Сигулде, Трегубов занял первое место. Титул чемпионки мира завоевала тогда россиянка Юлия Канакина, которая в настоящее время является третьей скелетонисткой России.

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«Трегубов и Канакина будут защищать в Санкт-Морице свои титулы, — заметил Чабан. — Мы также определились со вторыми номерами. В Швейцарии выступят Владислав Марченков и Алина Тарарыченкова. Фамилии третьих номеров мы озвучим позднее».

«Для того же Трегубова юниорский чемпионат мира станет важным этапом подготовки к Олимпийским играм. В конце этой недели в Кенигзее пройдет заключительный этап Кубка мира, и участие в юниорском мировом первенстве, которое состоится спустя неделю, будет очень полезно для нашего спортсмена», — отметил Чабан.

Юниорский чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в Санкт-Морице с 26 по 28 января. Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане стартуют 9 февраля.

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