Лидер сборной РФ по скелетону Трегубов перед ОИ-2018 выступит на юниорском ЧМ в Швейцарии

Источник: РИА "Новости"

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в январе 2017 года в латвийской Сигулде, Трегубов занял первое место. Титул чемпионки мира завоевала тогда россиянка Юлия Канакина, которая в настоящее время является третьей скелетонисткой России.

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«Трегубов и Канакина будут защищать в Санкт-Морице свои титулы, — заметил Чабан. — Мы также определились со вторыми номерами. В Швейцарии выступят Владислав Марченков и Алина Тарарыченкова. Фамилии третьих номеров мы озвучим позднее».

«Для того же Трегубова юниорский чемпионат мира станет важным этапом подготовки к Олимпийским играм. В конце этой недели в Кенигзее пройдет заключительный этап Кубка мира, и участие в юниорском мировом первенстве, которое состоится спустя неделю, будет очень полезно для нашего спортсмена», — отметил Чабан.