Сборная России стала пятой в эстафете на этапе КМ по санному спорту в Оберхофе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Названа опасность дневного сна
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Камни британской короны во время войны прятали в банке от печенья
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль1
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Анже1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д
Вольфсбург
Хоккей. НХЛ
20:30
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн2
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен2
Тулуза0
Биатлон. Биатлон
16:40
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (Ж)
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Зарубежный
16:30
Борнмут2
Арсенал1
Хоккей. НХЛ
23:00
Каролина Харрикейнз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Биатлон. Биатлон
14:15
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (М)
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте0
Сельта1
Хоккей. НХЛ
15.01
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
15.01
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ6
Аризона Койотс5
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден НайтсОТ2
Эдмонтон Ойлерз3
Все события
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу
Мужская сборная России завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку
Камни британской короны во время войны прятали в банке от печенья
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
17:44 (мск), источник: ТАСС

Сборная России стала пятой в эстафете на этапе КМ по санному спорту в Оберхофе

ТАСС, 14 января. Российские саночники заняли пятое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Сборная России в составе Виктории Демченко, Семена Павличенко, а также двойки Александра Денисьева и Владислава Антонова отстала от победителей на 0,849 секунды.

Первое место заняла сборная Германии с результатом 2 минуты 20,952 секунды. На втором месте команда Латвии (отставание 0,704 секунды), третьей стала сборная Австрии (+0,757).

Следующий этап Кубка мира пройдет с 20 по 21 января в норвежском Лиллехаммере.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу
Мужская сборная России завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку
События дня НХЛ. Супермен Малкин просто показал свою игру
Тайна Коукаловой. Почему скандальная чешка отказалась от ОИ
Команда дивизиона Тарасова выиграла Матч звезд КХЛ
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
9 звездных мужчин, у которых есть комплексы по поводу собственного тела Мужчины садятся на жесткие диеты, втягивают живот перед камерой и решаются на пластику – и все ради того, чтобы забыть о своих комплексах, связанных с внешним видом.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь