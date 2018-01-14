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Сборная России стала пятой в эстафете на этапе КМ по санному спорту в Оберхофе
ТАСС, 14 января. Российские саночники заняли пятое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
ТАСС, 14 января. Российские саночники заняли пятое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Сборная России в составе Виктории Демченко, Семена Павличенко, а также двойки Александра Денисьева и Владислава Антонова отстала от победителей на 0,849 секунды.
Первое место заняла сборная Германии с результатом 2 минуты 20,952 секунды. На втором месте команда Латвии (отставание 0,704 секунды), третьей стала сборная Австрии (+0,757).
Следующий этап Кубка мира пройдет с 20 по 21 января в норвежском Лиллехаммере.