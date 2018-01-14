Два российских мужских экипажа бобов-двоек квалифицировались для участия в ОИ-2018
ТАСС, 14 января. Два российских мужских экипажа, выступающих на
ТАСС, 14 января. Два российских мужских экипажа, выступающих на
На Олимпиаде-2018 выступят 30 экипажей мужских
Максимальным количеством экипажей мужских
14 января IBSF опубликует свой рейтинг, после чего оповестит Национальные олимпийские комитеты (НОКи) и национальные федерации о том, сколько олимпийских квот завоевали их спортсмены. 16 января НОКи должны подтвердить, что собираются полностью использовать свои квоты на Играх-2018. В случае отказа той или иной сборной использовать все положенные ей квоты, до 19 января IBSF произведет перераспределение невостребованных путевок.
На Олимпиаде-2014 Россия в соревнованиях
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.