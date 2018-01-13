У них были совершенно разные судьбы.
Татьяна Иванова стала четвертой на этапе Кубка мира в Оберхофе
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россиянка Татьяна Иванова стала четвертой на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе.
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россиянка Татьяна Иванова стала четвертой на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе.
Результат Ивановой 1 минута 22,759 секунды. Первые три места заняли немки — победу одержала Даяна Айтбергер (1.22,213), второй результат показала Натали Гайзенбергер (1.22,260), замкнула тройку Татьяна Хюфнер (1.22,546).
Еще одна россиянка Виктория Демченко (1.23,040) стала 12-й, а Екатерина Батурина (1.23,298) показала 15-й результат.