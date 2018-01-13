Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Американские бобслеистки Майерс-Тейлор и Джонс заняли первое место на этапе КМ в Швейцарии
ТАСС, 13 января. Американки Элана
ТАСС, 13 января. Американки Элана
Второе место заняли немки Мариама Джаманка и Анника Дразек (отставание 0,21 секунды), третий результат показали их соотечественницы — Штефани Шнайдер и Лиза Мари Буквитц (+0,49).
Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 10-е место, отстав от победительниц на 1,71 секунду. Александра Родионова и Юлия Шокшуева показали 20-й результат (+2,61).
Этап Кубка мира в швейцарском