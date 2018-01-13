Два российских женских экипажа выступят на соревнованиях по бобслею на ОИ-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Люди определили больных по лицу
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот
Россиян предупредили о вспышке неизлечимой смертельной болезни
Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хаддерсфилд1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси0
Лестер0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд0
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед0
Суонси0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Бромвич Альбион1
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер0
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф1
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-962
Майнц2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург1
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт0
Герта0
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Атлетико
Биатлон. Биатлон
16:30
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (Ж)
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Бордо
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона6
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
22:45
Депортиво
Валенсия
Хоккей. НХЛ
14.01
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
14.01
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.01
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
14.01
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
14.01
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
14.01
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
14.01
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Эдмонтон Ойлерз4
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль
События дня НХЛ. Овечкин снова лидер, но очки ему не важны
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
14:55 (мск), источник: ТАСС

Два российских женских экипажа выступят на соревнованиях по бобслею на ОИ-2018

ТАСС, 13 января. Российские бобслеистки завоевали две квоты на участие в Олимпийских играх в Южной Корее.

Об этом свидетельствуют предварительные итоги олимпийской квалификации, продолжавшейся в течение двух последних сезонов и завершившейся в субботу этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

На Олимпиаде-2018 выступят 20 экипажей женских бобов-двоек (минимум один экипаж должен представлять Южную Корею — хозяйку соревнований). Пилоты женских экипажей должны были за период с 15 октября 2016 года по 14 января 2018 года выступить на пяти разных соревнованиях под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и на трех различных трассах, а также входить в топ-40 в рейтинге сезона-2017/18. В текущем сезоне пилоты-бобслеистки должны были классифицироваться в трех гонках IBSF из пяти и проехать как минимум на двух трассах.

Максимальным количеством женских экипажей (по три) на Играх в Пхёнхчане будут представлены сборные Германии и Канады. По два экипажа, помимо россиян, выставят США, Австрия и Бельгия.

14 января IBSF опубликует свой рейтинг, после чего оповестит Национальные олимпийские комитеты и национальные федерации о том, сколько олимпийских квот завоевали их спортсмены. 16 января Национальные олимпийские комитеты должны подтвердить, что собираются полностью использовать свои квоты на Играх-2018. В случае отказа той или иной страны использовать все положенные ей квоты, до 19 января IBSF произведет перераспределение невостребованных путевок.

На Олимпиаде-2014 Россия в соревнованиях женских бобов- двоек была представлена двумя экипажами — Ольга Стульнева / Людмила Удобкина и Надежда Сергеева / Надежда Палеева. Тремя экипажами были представлены в Сочи Германия и США.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Не трогайте их руками. Тогда Россия точно выиграет эту медаль
События дня НХЛ. Овечкин снова лидер, но очки ему не важны
РФС сообщил фамилии 11 игроков, чьи пробы были в списке ФИФА
Станет ли Неймар новым Фигу? «Реал» готов платить 400 миллионов
Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP
«Челси» начал поиски преемника для «Крестного отца» Конте
«Реал Мадрид» играет с «Вильярреалом» (видео)
Новости
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь