Два российских женских экипажа выступят на соревнованиях по бобслею на ОИ-2018

Об этом свидетельствуют предварительные итоги олимпийской квалификации, продолжавшейся в течение двух последних сезонов и завершившейся в субботу этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

На Олимпиаде-2018 выступят 20 экипажей женских бобов-двоек (минимум один экипаж должен представлять Южную Корею — хозяйку соревнований). Пилоты женских экипажей должны были за период с 15 октября 2016 года по 14 января 2018 года выступить на пяти разных соревнованиях под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и на трех различных трассах, а также входить в топ-40 в рейтинге сезона-2017/18. В текущем сезоне пилоты-бобслеистки должны были классифицироваться в трех гонках IBSF из пяти и проехать как минимум на двух трассах.

Максимальным количеством женских экипажей (по три) на Играх в Пхёнхчане будут представлены сборные Германии и Канады. По два экипажа, помимо россиян, выставят США, Австрия и Бельгия.

14 января IBSF опубликует свой рейтинг, после чего оповестит Национальные олимпийские комитеты и национальные федерации о том, сколько олимпийских квот завоевали их спортсмены. 16 января Национальные олимпийские комитеты должны подтвердить, что собираются полностью использовать свои квоты на Играх-2018. В случае отказа той или иной страны использовать все положенные ей квоты, до 19 января IBSF произведет перераспределение невостребованных путевок.