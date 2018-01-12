Российские скелетонисты завоевали максимальное количество квот на Олимпиаду-2018

12 января этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице завершился основной олимпийский квалификационный отбор в женском и мужском скелетоне, стартовавший 1 октября 2016 года. В пятницу и субботу также пройдут этапы Интерконтинентального кубка, но на количестве российских квот результаты этих турниров никак не отразятся.

На Олимпиаде-2018 выступят тридцать сильнейших мужчин- скелетонистов (минимум одно место должно быть у хозяев соревнований — прим. ТАСС). Спортсмены должны были за этот период выступить на пяти разных соревнованиях под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и на трех различных трассах, а также входить в топ-60 в рейтинге сезона-2017/18. В текущем сезоне скелетонисты должны были выступить минимум в трех турнирах IBSF и проехать на двух трассах.

Максимальным количеством скелетонистов (по три) на Играх в Пхёнхчане также будет представлена сборная Германии. Еще одна команда, имеющая право заявить на Олимпиаду-2018 трех спортсменов, определится после формирования окончательного рейтинга по итогам этапа Интерконтинентального Кубка в немецком Альтенберге. Шесть стран получат право заявить на ОИ-2018 по два скелетониста, пять — по одному.

14 января IBSF опубликует свой рейтинг, после чего оповестит Национальные олимпийские комитеты (НОКи) и национальные федерации о том, сколько олимпийских квот завоевали их спортсмены. 16 января НОКи должны подтвердить, что собираются полностью использовать свои квоты на Играх-2018. В случае отказа той или иной страны использовать все положенные ей квоты, до 19 января IBSF произведет перераспределение невостребованных путевок.