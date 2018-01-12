Российские скелетонисты завоевали максимальное количество квот на Олимпиаду-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Названа опасность дневного сна
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
Путин рассказал, кого бы США хотели видеть президентом России
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Аризона Койотс2
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго Блэкхокс2
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз2
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз3
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Ванкувер Кэнакс5
Футбол. Зарубежный
12.01
Хетафе1
Малага0
Футбол. Зарубежный
12.01
Страсбур0
Генгам2
Футбол. Зарубежный
12.01
Байер1
Бавария3
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Гамбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Герта
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Вильярреал
Биатлон. Биатлон
12.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (М)
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Месси стал первым игроком в истории с окладом более € 100 млн
У «Локо» уведут Фернандеша? Пять главных трансферных слухов дня
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
12 января, источник: ТАСС

Российские скелетонисты завоевали максимальное количество квот на Олимпиаду-2018

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский мужской скелетон на Олимпиаде-2018 в Южной Корее будет представлен тремя спортсменами. О максимальном представительстве россиян свидетельствуют предварительные итоги олимпийской квалификации, продолжавшейся в течение двух последних сезонов.

12 января этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице завершился основной олимпийский квалификационный отбор в женском и мужском скелетоне, стартовавший 1 октября 2016 года. В пятницу и субботу также пройдут этапы Интерконтинентального кубка, но на количестве российских квот результаты этих турниров никак не отразятся.

На Олимпиаде-2018 выступят тридцать сильнейших мужчин- скелетонистов (минимум одно место должно быть у хозяев соревнований — прим. ТАСС). Спортсмены должны были за этот период выступить на пяти разных соревнованиях под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и на трех различных трассах, а также входить в топ-60 в рейтинге сезона-2017/18. В текущем сезоне скелетонисты должны были выступить минимум в трех турнирах IBSF и проехать на двух трассах.

Максимальным количеством скелетонистов (по три) на Играх в Пхёнхчане также будет представлена сборная Германии. Еще одна команда, имеющая право заявить на Олимпиаду-2018 трех спортсменов, определится после формирования окончательного рейтинга по итогам этапа Интерконтинентального Кубка в немецком Альтенберге. Шесть стран получат право заявить на ОИ-2018 по два скелетониста, пять — по одному.

14 января IBSF опубликует свой рейтинг, после чего оповестит Национальные олимпийские комитеты (НОКи) и национальные федерации о том, сколько олимпийских квот завоевали их спортсмены. 16 января НОКи должны подтвердить, что собираются полностью использовать свои квоты на Играх-2018. В случае отказа той или иной страны использовать все положенные ей квоты, до 19 января IBSF произведет перераспределение невостребованных путевок.

Российский женский скелетон на ОИ-2018 будет представлен двумя спортсменками (максимальное количество квот — три).

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете
Миссия Клоппа — остановить Гвардьолу: превью футбольного уикэнда
Месси стал первым игроком в истории с окладом более € 100 млн
У «Локо» уведут Фернандеша? Пять главных трансферных слухов дня
В снегах Азии: юбилейный Матч звезд КХЛ пройдет в Астане
Выступавшая против россиян Коукалова пропустит Олимпийские игры
Российские хоккеистки не смогли выйти в финал молодежного ЧМ
Спорт-Экспресс
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь