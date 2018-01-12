Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Российский скелетонист Третьяков занял пятое место на этапе КМ в Санкт-Морице
ТАСС, 12 января. Южнокорейский скелетонист Юн Сон Бин стал победителем этапа Кубка мира в швейцарском в
ТАСС, 12 января. Южнокорейский скелетонист Юн Сон Бин стал победителем этапа Кубка мира в швейцарском в
Второе место занял немец Аксель Юнг (отставание 0,87 секунды), третье — Мартинс Дукурс из Латвии (+1,10).
Россиянин Александр Третьяков (+1,16), показавший в первой попытке второй результат, стал пятым. Никита Трегубов (+1,32) и Владислав Марченков (+1,80) заняли седьмое и десятое места соответственно.
Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 19 января в немецком Кёнигсзее.