Две скелетонистки из России получат право выступить на Олимпиаде-2018

12 января этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице завершается олимпийский квалификационный отбор в женском и мужском скелетоне, стартовавший 1 октября 2016 года. На Олимпиаде-2018 выступят 20 сильнейших скелетонисток мира (минимум одно место должно быть у хозяев соревнований). Спортсменки должны были за этот период выступить на пяти разных соревнованиях под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и на трех различных трассах, а также входить в топ-45 в рейтинге сезона-2017/18. В текущем сезоне скелетонистки должны были выступить минимум на трех турнирах IBSF и проехать на двух трассах.