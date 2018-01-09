Британский спортсмен выступил против участия россиян в Олимпиаде

Источник: AP 2017

«Цирк — вот как это называется, просто чушь какая-то. Не думаю, что с моральной точки зрения русские должны участвовать в соревнованиях, учитывая правила Международного олимпийского комитета», — заявил спортсмен.

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Джексон полагает, что международные федерации плохо борются с нарушителями антидопинговых правил: «Они закрывают глаза на то, что политика вмешивается в спорт. Это полный беспредел. Позиции IBSF ослабевают, она подставляет саму себя. Когда две структуры одной организации выясняют отношения в суде, впору бить во все колокола».

МОК 5 декабря отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнованиях под олимпийским флагом смогут выступить только те, кто докажет непричастность к допинговым махинациям.

В ноябре комиссия МОК лишила Россию двух золотых медалей Олимпиады в Сочи в бобслее — за победы в соревнованиях двоек и четверок. Джексон должен получить бронзовую награду после отстранения россиян.