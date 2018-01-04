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4 января, источник: Спорт-Экспресс

Дело Третьякова: CAS встал на сторону России

Международный спортивный суд (CAS) признал, что дисквалифицированные МОК российские бобслеисты и скелетонисты могут участвовать в соревнованиях.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

CAS отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение собственной антидопинговой комиссии не отстранять от стартов дисквалифицированных МОК российских спортсменов — Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну, Ильвира Хузина, Александра Касьянова и Алексея Пушкарева. Все они могут принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой IBSF — главным образом речь, конечно же, идет о Кубке мира.

В решении CAS говорится, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение подобной апелляции, а, соответственно, дело должно быть закрыто. Решение антидопинговой комиссии остается в силе.

Важная деталь — дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда уже опубликовала мотивировочную часть по делам Третьякова, Хузина, Касьянова и Пушкарева, а также по делу Александра Зубкова, который завершил спортивную карьеру и сейчас возглавляет Федерацию бобслея России. Тем не менее, антидопинговую комиссию IBSF это не смутило, и она отказалась дисквалифицировать тех же Зубкова и Третьякова. Правда, фамилия Зубкова в решении CAS не упоминается — речь идет только о действующих спортсменах.

Ведь прецедент уже был — Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до вынесения мотивировочной части по делам дисквалифицированных МОК спортсменов сначала было допустила наказанных Освальдом россиян до стартов, но, как только появилась мотивировочная часть по делу Александра Легкова, тут же снова ввела временное отстранение.

Александр ЗУБКОВ | Источник: Спорт-Экспресс

ПОЧЕМУ КОМИССИЯ ПРИНЯЛА ТАКОЕ РЕШЕНИЕ

Напомним причины, которыми руководствовалась антидопинговая комиссия IBSF, вынося такой вердикт. Их в эксклюзивном интервью «СЭ» уже называл глава комиссии голландец Дольф Сегаар.

«Мы с коллегами считаем, что без возможности перекрестного допроса доктора Родченкова невозможно принять юридически обоснованное решение. Профессор Макларен не может заменить собой антидопинговую комиссию. Тем более он уже заявил, что занимался расследованием допинговых схем в целом, а не частных случаев отдельных спортсменов. Допрос доктора Родченкова Макларен проводил не с целью выяснения обстоятельств отдельных случаев, они просто упоминались по ходу беседы. Я считаю, что пока доктор Родченков не предстанет перед комиссией МОК, ВАДА или федерации, мы не можем говорить о проведении честного судебного процесса. И мы рассчитываем, что CAS в своем решении согласится с нашими аргументами и попросит МОК пригласить Родченкова на заседание. Я не собираюсь оспаривать заявления Макларена или Родченкова, но хочу, чтобы, прежде чем оценивать их достоверность, у сторон была возможность задать вопросы ключевому свидетелю», — сказал Сегаар.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ

Из Лозанны пришла одна из немногих хороших для российского спорта новостей за последние месяцы. Важно, что примеру комиссии IBSF последовала и антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) — 2 января она вынесла решение не применять пока никаких санкций к дисквалифицированным комиссией Освальда Альберту Демченко и Татьяне Ивановой. Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте FIL, «дисциплинарная комиссия не смогла установить с полной уверенностью, что два спортсмена нарушили антидопинговые правила на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи». Впрочем, есть вероятность, что когда появится мотивировочная часть по делам Демченко и Ивановой, решение будет пересмотрено.

Но пока что это только локальный успех. Здорово, что хотя бы часть российских атлетов может выступать, а тот же Демченко, сейчас являющийся тренером наших саночников, помогать спортсменам. Но те же лыжники все еще находятся в подвешенном состоянии, решения комиссии Освальда по всем россиянам пока никто не отменял, а на репутации Игр в Сочи по-прежнему стоит огромное грязное пятно. Остается ждать, какие решения CAS примет по искам дисквалифицированных МОК российских атлетов. Январь в этом смысле обещает быть очень горячим.

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