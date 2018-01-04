В августе 1996 года баскетболист Евгений Кисурин приехал в Загреб, чтобы стать первым русским в истории «Цибоны».
Скелетонистка Потылицына стала третьей на этапе Интерконтинентального кубка
МОСКВА, 4 янв —
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МОСКВА, 4 янв —
Потылицына в четверг преодолела дистанцию за 1 минуту 11,51 секунды. Первое место заняла немка Янина Беккер (1.11,03), второй стала американка Кэти Юлендер (1.11,06).
Еще одна россиянка Юлия Канакина заняла четвертое место (1.11,54), а Алина Тарарыченкова стала девятой (1.11,91).