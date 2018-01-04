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4 января, источник: Р-Спорт

Скелетонистка Потылицына стала третьей на этапе Интерконтинентального кубка

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. Россиянка Ольга Потылицына стала третьей на этапе Интерконтинентального кубка по скелетону, который проходит в швейцарском Санкт-Морице.

Источник: РИА "Новости"

Потылицына в четверг преодолела дистанцию за 1 минуту 11,51 секунды. Первое место заняла немка Янина Беккер (1.11,03), второй стала американка Кэти Юлендер (1.11,06).

Еще одна россиянка Юлия Канакина заняла четвертое место (1.11,54), а Алина Тарарыченкова стала девятой (1.11,91).

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