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3 января, источник: ТАСС

Демченко: FIL отметила неучастие Родченкова в расследовании дел российских спортсменов

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Дисциплинарная комиссия Международной федерации санного спорта (FIL) при вынесении вердикта в отношении российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой отметила тот факт, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков никаким образом не содействует расследованию дел, связанных с нарушением антидопинговых правил российскими спортсменами. Об этом Демченко рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Дисциплинарная комиссия FIL 2 января рассмотрела дела Демченко и Ивановой. В опубликованном после окончания заседания заявлении отмечается, что дисциплинарная комиссия не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, поэтому не считает возможным накладывать какие-то санкции.

«У нас в федерации очень внимательные и очень хорошие юристы, которые полностью разобрались в вопросе, проанализировали все данные, — рассказал Демченко. — Мы выступали на комиссии, нас очень внимательно заслушали, рассмотрели статистику сдачи допинг-проб за последнее время. Мы сдавали пробы на протяжении долгих лет в разных странах, в том числе и в олимпийский сезон, и не было никаких нареканий, плюс комиссия обратила внимание на то, что обвинитель российский стороны, Григорий Родченков, не выходит на связь, не общается со следствием, а общается через газету. Поэтому, естественно, у всех возникает вопрос — почему основной фигурант никак не выступает в деле, не сотрудничает ни с какими комиссиями федераций?».

«Есть такая картина под названием “Человек без лица”, и сейчас мы видим, как человек без лица обвинил весь спорт в массовом употреблении допинга, в том числе и офицеров WADA в бездействии. Следствие также обратило внимание на то, почему такое большое количество допинг-офицеров не смогли обнаружить нарушения», — добавил Демченко.

Надеюсь на здравомыслие CAS

22 декабря МОК объявил о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014 в Сочи. Демченко и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек. Демченко и Иванова готовы подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК 5 января.

«Основное решение будет принято CAS о допуске или недопуске на Игры-2018. Я надеюсь, что там тоже будут адекватные судьи, которые смогут правильно оценить ситуацию. Мы ничего не нарушали, нас просто оболгал один человек, который решил стать вершителем спортивных судеб, и от этого, наверное, получает удовольствие. Таким образом он просто решил стать из незаметного работника лаборатории знаменитым человеком», — сказал Демченко.

В настоящее время Демченко занимает пост главного тренера сборной России.

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