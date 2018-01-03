Адвокаты Демченко и Ивановой 5 января готовы подать иски в CAS

Дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дела Демченко с Ивановой на предмет нарушения ими антидопинговых правил, 22 декабря МОК вынес решение о пожизненном запрете этим спортсменам участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении всех завоеванных ими в Сочи наград.

«Адвокаты Демченко и Ивановой 5 января будут готовы подать иски, — подчеркнула Гарт. — Конечно, очень жаль, что нам для своей защиты оставили очень мало времени. Так получилось, что мы о всех подозрениях узнали только в середине декабря. Теперь приходится в предельно сжатые сроки готовиться к слушаниям в CAS».