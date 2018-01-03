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09:56 (мск), источник: ТАСС

Глава ФССР надеется, что FIL поддержит решение независимой комиссии по Демченко и Ивановой

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт надеется, что у Международной федерации санного спорта (FIL) не будет возражений против решения дисциплинарной комиссии FIL, которая не стала налагать санкции на российских участников Игр-2014 Альберта Демченко и Татьяну Иванову. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Дисциплинарная комиссия FIL 2 января рассмотрела дела отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) Демченко и Ивановой. В опубликованном после окончания заседания заявлении отмечается, что дисциплинарная комиссия не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, поэтому не считает возможным накладывать какие-то санкции.

«Я надеюсь, что международная федерация согласится с решением комиссии, которая является независимой, — сказала Гарт. — Посмотрим, как все будет развиваться дальше, не хочу загадывать. У Татьяны и Альберта за долгие годы выступлений не было ни одной допинговой истории. Все это знают и понимают».

22 декабря МОК объявил о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014 в Сочи. Демченко и Иванова завоевали серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек.

В конце декабря исполком Международной федерации бобслея и скелетона обратился с иском в Спортивный арбитражный суд на решение собственной независимой комиссии, которая допустила отстраненных МОК российских бобслеистов и скелетонистов до участия в международных соревнованиях.

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