Гарт: Иски в CAS саночников Демченко и Ивановой будут поданы в ближайшие дни
МОСКВА, 26 дек —
МОСКВА, 26 дек —
«Иски в Спортивный арбитражный суд по Альберту Демченко и Татьяне Ивановой обязательно будут поданы на этой неделе», — сказала в телефонном разговоре Гарт.
На прошлой неделе дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда объявила о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой от Олимпийских игр и лишении их наград, завоеванных на Играх-2014. Демченко в Сочи завоевал серебряные медали в соревнованиях на одноместных санях и в эстафете, Иванова выиграла серебро в эстафете.
Демченко в настоящее время является главным тренером сборной России по санному спорту, Иванова продолжает спортивную карьеру.