Гарт: Иски в CAS саночников Демченко и Ивановой будут поданы в ближайшие дни

«Иски в Спортивный арбитражный суд по Альберту Демченко и Татьяне Ивановой обязательно будут поданы на этой неделе», — сказала в телефонном разговоре Гарт.

На прошлой неделе дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда объявила о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой от Олимпийских игр и лишении их наград, завоеванных на Играх-2014. Демченко в Сочи завоевал серебряные медали в соревнованиях на одноместных санях и в эстафете, Иванова выиграла серебро в эстафете.