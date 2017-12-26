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10:59 (мск), источник: Р-Спорт

Гарт: Иски в CAS саночников Демченко и Ивановой будут поданы в ближайшие дни

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по лишению серебряных медалей Олимпиады 2014 года в Сочи и пожизненному отстранению от Игр Альберта Демченко и Татьяны Ивановой будут поданы в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ближайшие дни, сообщила агентству «Р-Спорт» президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Источник: РИА "Новости"

«Иски в Спортивный арбитражный суд по Альберту Демченко и Татьяне Ивановой обязательно будут поданы на этой неделе», — сказала в телефонном разговоре Гарт.

На прошлой неделе дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда объявила о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой от Олимпийских игр и лишении их наград, завоеванных на Играх-2014. Демченко в Сочи завоевал серебряные медали в соревнованиях на одноместных санях и в эстафете, Иванова выиграла серебро в эстафете.

Демченко в настоящее время является главным тренером сборной России по санному спорту, Иванова продолжает спортивную карьеру.

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