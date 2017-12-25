МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018

Федерация бобслея России 18 декабря отправила в МОК макеты дизайна формы, в которой бобслеисты и скелетонисты будут выступать на Играх-2018 под олимпийским флагом, а также свой вариант раскраски бобов.

«У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания, — заметил Пархоменко. -Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы. Также нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми».

Федерация бобслея России отправила откорректированные варианты формы и цвета бобов в Олимпийский комитет России, который, в свою очередь, должен переслать их МОК.