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13:27 (мск), источник: ТАСС

МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международный олимпийский комитет (МОК) предложил Федерации бобслея России изменить цвет олимпийских бобов с красного на бордовый. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

Федерация бобслея России 18 декабря отправила в МОК макеты дизайна формы, в которой бобслеисты и скелетонисты будут выступать на Играх-2018 под олимпийским флагом, а также свой вариант раскраски бобов.

«У МОК к нашему варианту формы возникли некоторые замечания, — заметил Пархоменко. -Так, в наших завитушках на комбинезонах спортсменов международные чиновники разглядели русские мотивы. Также нас попросили, чтобы цвет бобов не был таким красным, как на российском флаге. Поэтому мы сделаем их немного бордовыми».

Федерация бобслея России отправила откорректированные варианты формы и цвета бобов в Олимпийский комитет России, который, в свою очередь, должен переслать их МОК.

5 декабря исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею «чистым спортсменам», которые будут выходить на соревнования в нейтральной форме и надписью «олимпийский атлет из России» и под олимпийским флагом. На форме и инвентаре спортсменов не должно быть российской символики.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
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