Иванова: Я никогда не употребляла допинг, мой принцип — честный и чистый спорт

«Буквально вчера меня лишили олимпийской награды. Это несправедливо. И доказательств моих нарушений нет. Я шла к олимпийской медали 11 лет. 11 лет упорных тренировок и ограничений себя во многом. Я не употребляла допинг ни в каких вариантах. Никогда. Мой принцип — честный и чистый спорт. Я просто не могла подвести тех людей, которые со мной работали, верили в меня и меня тренировали.



Сейчас очернили моё имя, даже не только моё, но и всех олимпийцев. Все мы отказывались от многого, что нам было дорого. И все ради того, чтобы попасть на олимпийский пьедестал.

В Лозанне нас никто не слушал, а некоторые даже спали и похрапывали. В моём виде спорта допинг не важен! Важен инвентарь, на котором ты едешь, и важно то, как ты едешь по трассе. Даже если ты быстро стартанёшь, то впереди тебя ждёт трасса в 1 км. В моём виде спорта никогда не было случаев дисквалификации за допинг… Тем более пожизненных… Спасибо тем, кто написал слова поддержки… Это очень важно. Те, кто злорадствует — успехов. Я буду наказывать беспощадно.



В понедельник моё дело будет направлено в CAS. Мы обжалуем любое решение и пойдём до конца, сколько бы это не длилось. Мы добьёмся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают! Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, и, если нужно будет, я буду готовиться и к четвёртой. Но я дойду до конца и докажу, что я чистый спортсмен, который всегда боролся без допинга!», — написала спортсменка в своём «инстаграме».