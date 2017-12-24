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12:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Иванова: Я никогда не употребляла допинг, мой принцип — честный и чистый спорт

Российская саночница Татьяна Иванова прокомментировала решение комиссии МОК, которая оставила спортсменку без медали Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранила от соревнований, и сообщила о намерении обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Источник: РИА "Новости"

«Буквально вчера меня лишили олимпийской награды. Это несправедливо. И доказательств моих нарушений нет. Я шла к олимпийской медали 11 лет. 11 лет упорных тренировок и ограничений себя во многом. Я не употребляла допинг ни в каких вариантах. Никогда. Мой принцип — честный и чистый спорт. Я просто не могла подвести тех людей, которые со мной работали, верили в меня и меня тренировали.

Сейчас очернили моё имя, даже не только моё, но и всех олимпийцев. Все мы отказывались от многого, что нам было дорого. И все ради того, чтобы попасть на олимпийский пьедестал.
В Лозанне нас никто не слушал, а некоторые даже спали и похрапывали. В моём виде спорта допинг не важен! Важен инвентарь, на котором ты едешь, и важно то, как ты едешь по трассе. Даже если ты быстро стартанёшь, то впереди тебя ждёт трасса в 1 км. В моём виде спорта никогда не было случаев дисквалификации за допинг… Тем более пожизненных… Спасибо тем, кто написал слова поддержки… Это очень важно. Те, кто злорадствует — успехов. Я буду наказывать беспощадно.

В понедельник моё дело будет направлено в CAS. Мы обжалуем любое решение и пойдём до конца, сколько бы это не длилось. Мы добьёмся своего и оставим свои медали при себе. Воины не сдаются, воины идут до конца! И побеждают! Я готовлюсь к своей третьей Олимпиаде, и, если нужно будет, я буду готовиться и к четвёртой. Но я дойду до конца и докажу, что я чистый спортсмен, который всегда боролся без допинга!», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

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