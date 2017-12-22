Альберт Демченко: Члены комиссии Освальда на слушаниях спали, похрапывая и причмокивая губами

Источник: ИТАР-ТАСС

— Альберт, добрый вечер, — поприветствовал я Демченко и тут же оговорился. — Хотя какой же он добрый…

— Да что вы, обычный вечер, — раздался в ответ бодрый голос. — Вы думаете, я сейчас сижу и плачу? У меня все хорошо, настроение нормальное.

— Многие спортсмены, которые оказывались в вашей ситуации, были в шоке.

— Я немного иначе смотрю на ситуацию. К такому нужно относиться спокойно. А настроения я никогда не теряю. Зачем делать это сейчас?

ПОСМОТРИТЕ ПРОТОКОЛЫ СТАРТОВЫХ РАЗГОНОВ В СОЧИ, СТАТИСТИКА — ВЕЩЬ СТРАШНАЯ

— Когда стало известно, что ваше дело будет рассматривать комиссия Освальда, сразу все поняли?

— Нас предупредили, что все эти слушания — пустая формальность. Идет четкая команда: отстранить всех по максимуму. Вот и все.

— В чем конкретно обвиняют вас?

— Только в том, что я в «списке Дюшес». С самими пробами все нормально.

— У Татьяны Ивановой тоже?

— Да.

— Зачем ездили в Лозанну, если все понимали?

— Было интересно посмотреть на этих людей из комиссии. Взглянуть в их голубые глаза. Но оказалось, что они, не стесняясь, засыпали на слушаниях и им все это вообще неинтересно. И в глаза смотреть там никто не собирался…

— Сколько нужно полоскать рот стероидным коктейлем, чтобы получить преимущество в санях?

— В санном спорте любой эффект выражается в секундах. Не состоянием спортсмена, а только этим. Есть статистика всех наших выступлений. Она — вещь страшная, считает и запоминает все. Если, как они говорят, мы пили стероиды и получали физическую силу, которая давала преимущество на старте, то где тогда наши суперскорости на разгоне на Олимпийских играх в Сочи? (Мы подняли протоколы Игр-2014. Оказалось, что у Демченко за четыре попытки были 22-й, 17-й, 16-й и 26-й результаты стартового разгона. Всю эту фору он отыгрывал по ходу дистанции, что возможно исключительно в случае безупречного технического прохождения трассы. И именно россиянин развивал максимальную скорость на треке — 140,9 км/ч. — Прим. «СЭ»).

— Я так понял, во время слушаний комиссия этим аргументам значения не придала.

— Они все слушания спали, похрапывая и причмокивая губами. Проснулись только на обед.

ТЕПЕРЬ, РАЗРАБОТАВ МЕТОДИКУ ВСКРЫТИЯ ПРОБ, НАМ МОГУТ ПОДМЕШАТЬ ВСЕ, ЧТО УГОДНО

— Никита Крюков сказал, что годами зарабатывал себе репутацию, а теперь ее в одночасье размазывают по стенке.

— Ха-ха. Никита — он же молодой спортсмен (Крюкову 32 года, Демченко — 46 лет. — Прим. «СЭ»). Я тоже кое-какой авторитет заработал — участвовал на семи Олимпиадах и 30 лет провел в спорте. И когда все это какая-то комиссия просто берет и перечеркивает — это довольно жестко. Считаю, что должны быть жесткие и неопровержимые доказательства для таких обвинений. А их нет. Весь аргумент в том, что пробы «Б» находятся у них. И теперь, разработав методику вскрытия банок, нам могут подмешать все, что угодно.

— Думаете, даже такое возможно?

— Конечно! Теперь вообще можно подмешивать неугодным спортсменам все, что угодно. Собственно, этим они уже занялись.

— Решение сюрпризом для вас не стало. А от Спортивного арбитражного суда (CAS) чего-то ждете?

— Надеюсь, в CAS люди адекватные. Поживем — увидим. Есть еще и гражданские делопроизводства. В CAS подаем иск, чтобы с нас сняли все обвинения по спортивной части. А в гражданских судах будем пытаться компенсировать моральный ущерб. В этом смысле нам крепко задолжали.

— Я был на некоторых соревнованиях, где вы участвовали в качестве спортсмена. Видел, с каким огромным трепетом и уважением к вам относятся зарубежные спортсмены и тренеры. Как думаете, теперь что-то изменится?

— Не знаю. Вообще, у нас в санном спорте люди адекватные. С некоторыми мы знакомы по 20 с лишним лет, поэтому вряд ли что-то изменится. Возможно, какие-то сомнения у кого-то будут, но не думаю, что это повлияет на наши отношения. Ведь никаких доказательств нет. Да и не может быть! Мы же не совершали того, в чем нас обвиняют. Нам это не нужно. Я уже объяснял про стартовый разгон.

— Если главный тренер не поедет в Пхенчхан в каком-то циклическом виде спорта — это не станет для спортсменов большой трагедией. Они сделают всю подводящую работу по планам, созвонятся, если нужно. Но вы не только тренер, а еще и ведущий механик. В санном спорте технические настройки играют важнейшую роль. Как собираетесь решать эту проблему?

— Да у нас уже есть планы «А» и «Б». За это не беспокойтесь.

— То есть заведомо меньших шансов у нашей команды не будет.