Зубков: Комиссия МОК вынесла по Белугину и Удобкиной ожидаемое, но несправедливое решение

«Комиссия МОК Дениса Освальда остается последовательной лишь в одном — в стандартном вердикте, который выносится за редким исключением, — считает Зубков. — Более сорока спортсменов получили пожизненную дисквалификацию, вне зависимости от тяжести улик или же их полного отсутствия. В остальном логика и доказательная база оставляет множество сомнений в квалификации прокуроров».

«Сегодня в числе наказанных Людмила Удобкина и Максим Белугин. Не сомневаемся, что прочитаем все те же обвинения со ссылкой на единственный источник — откровения скрывающегося от всех свидетеля. Наша реакция тоже будет стандартной, после получения предсказуемой как ксерокопия мотивировочной части, мы подадим апелляцию в Спортивный арбитражный суд, в дальнейшем будем действовать в зависимости от решения высшей судебной спортивной инстанции», — подытожил собеседник агентства.