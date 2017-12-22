Репилов заявил, что наказание Демченко и Ивановой добавит ему злости на ОИ-2018

МОК в пятницу пожизненно отстранил от Олимпийских игр 11 российских спортсменов из-за допинговых нарушений на Играх 2014 года, Демченко был лишен двух серебряных медалей Олимпиады в Сочи.

«Конечно, мы переживали по этому поводу, нам не хотелось бы, чтобы так закончилось, — сказал Репилов. — У нас в санях в принципе нет никаких допинговых скандалов за всю историю, да и нет такого допинга, который научит ездить на санях. Обидно, что кто-то может решать судьбы людей. Это большая потеря для всей нашей команды, но мы стараемся друг друга поддерживать, это как раз нас сплачивает».

«Подобная ситуация никак не повлияет на наш настрой, это будут самые важные Олимпийские игры для нашей страны в последнее время. При таком давлении на нашу страну хочется показать максимальный результат и проявить себя», — добавил собеседник агентства.

На Играх 2014 года в Сочи Демченко завоевал серебро в соревнованиях одиночек. Еще одну серебряную награду он выиграл в эстафете вместе с Ивановой, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. МОК также лишил Иванову медали за нарушение антидопинговых правил, Денисьев и Антонов также должны сдать награды из-за решений по Демченко и Ивановой.