Мартинс Дукурс: Россияне со мной не здороваются и не общаются

— Россияне со мной не разговаривают, не здороваются, упрекают. Не понимаю, за что? Это мне и всем остальным надо сожалеть об их действиях на Олимпийских играх в Сочи?
Здорово вывернуть все наизнанку и делать вид, будто ничего и не было. Если им так нравится, пусть продолжают. Однако остальной спортивный мир ждал других действий от них, — цитирует Дукурса LA.lv.
Ранее МОК пожизненно отстранил российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну от участия Олимпийских играх, а также аннулировал их результаты на Играх в Сочи.