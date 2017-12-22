Мартинс Дукурс: Россияне со мной не здороваются и не общаются

Источник: РИА "Новости"

— Россияне со мной не разговаривают, не здороваются, упрекают. Не понимаю, за что? Это мне и всем остальным надо сожалеть об их действиях на Олимпийских играх в Сочи?

Здорово вывернуть все наизнанку и делать вид, будто ничего и не было. Если им так нравится, пусть продолжают. Однако остальной спортивный мир ждал других действий от них, — цитирует Дукурса LA.lv.