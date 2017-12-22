Демченко не позволит опорочить свое честное имя трем представителям комиссии МОК

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу МОК лишил двух серебряных медалей Олимпийских игр 2014 года Демченко и пожизненно отстранил его от участия в Олимпиадах в любом качестве. Подобное наказание вынесено и в отношении Ивановой, которая на Играх в Сочи стала второй в эстафете. Слушания Демченко и Ивановой состоялись 20 декабря.

«За моими плечами семь Олимпиад, я 30 лет провел в большом спорте. И это все сейчас попытались обгадить три члена из комиссии МОК. Я так просто не сдамся. Мы полностью невиновны, поэтому будем биться без всяких сомнений», — заявил Демченко.

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«Я всегда надеюсь на лучшее, но и худшее в данном случае тоже было ожидаемо, — сказал собеседник ТАСС. — Но если вспомнить, как эти слушания проводились, то удивляться всему не приходится, перед Рождеством особо никому разбираться не хотелось. Обвинители со стороны МОК трясли листками с откровениями Родченкова и требовали наказания для нас с Татьяной [Ивановой]. Я уверен, что нас будет защищать не только наша федерация, но и международная, все-таки санный спорт — это спорт, в котором допинг неприемлем».