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22:23 (мск), источник: ТАСС

МОК может оспорить в CAS решение комиссии IBSF не отстранять Зубкова и Третьякова

ТАСС, 20 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) может присоединиться к апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение антидопинговой комиссии организации, которая постановила не отстранять от соревнований главу Федерации бобслея России Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова. Об этом говорится в заявлении представителя МОК, текст которого приводит портал Inside the Games.

Источник: ИТАР-ТАСС

«МОК не может понять и не согласен с выводами антидопинговой комиссии IBSF, — говорится в заявлении. — Мы приветствуем решение IBSF обратиться с апелляцией в CAS, в настоящее время МОК анализирует какую поддержку сможет оказать или даже присоединиться к апелляции».

По информации портала Inside the Games, апелляция будет подана в начале января.

МОК пожизненно отстранил Третьякова и Зубкова от Олимпиад из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Во вторник стало известно, что комиссия IBSF, изучив мотивировочную часть решения МОК по спортсменам, приняла решение не наказывать Зубкова и Третьякова из-за недостаточного количества доказательств вины россиян и невозможности опросить информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Позднее исполком IBSF выступил с заявлением, в котором подверг критике решение своей антидопинговой комиссии и объявил о скорой подаче апелляции в CAS.

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