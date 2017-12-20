МОК может оспорить в CAS решение комиссии IBSF не отстранять Зубкова и Третьякова

Источник: ИТАР-ТАСС

«МОК не может понять и не согласен с выводами антидопинговой комиссии IBSF, — говорится в заявлении. — Мы приветствуем решение IBSF обратиться с апелляцией в CAS, в настоящее время МОК анализирует какую поддержку сможет оказать или даже присоединиться к апелляции».

По информации портала Inside the Games, апелляция будет подана в начале января.