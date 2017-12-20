МОК может оспорить в CAS решение комиссии IBSF не отстранять Зубкова и Третьякова
ТАСС, 20 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) может присоединиться к апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение антидопинговой комиссии организации, которая постановила не отстранять от соревнований главу Федерации бобслея России Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова. Об этом говорится в заявлении представителя МОК, текст которого приводит портал Inside the Games.