Зубков предполагает, что комиссия МОК вынесет обвинительное решение по бобслеисту Белугину

Источник: ИТАР-ТАСС

Белугин в среду был вызван на заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Как сообщила ТАСС пресс-служба федерации, комиссия МОК заслушала также дело бобслеистки Людмилы Удобкиной.

«Я не думаю, что комиссия Освальда примет другое решение по Максиму Белугину, — признался Зубков. — Сам спортсмен тоже готов к этому. Мы понимаем, что дальнейшее развитие событий будет происходить в Спортивном арбитражном суде. Поэтому все документы готовятся, это касается и Белугина».

Партнеры Белугина по экипажу боба-четверки Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин участвовали в слушаниях комиссии МОК в конце ноября, после чего МОК принял решение об аннулировании их результатов и пожизненном лишении права выступать на Олимпийских играх.