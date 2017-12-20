Глава ФССР надеется на положительное решение МОК по Демченко и Ивановой

Комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом в среду рассмотрела дела российских участников Игр 2014 года в Сочи, в том числе и Демченко с Ивановой, на предмет нарушения ими антидопинговых правил, решение не было принято.

«Родченков говорит о том, что он с Альбертом якобы встречался, предлагал ему помощь, но Демченко в глаза не видел этого Родченкова. Эти факты, если, конечно, будет справедливая комиссия, должны стать основой того, чтобы Альберта допустили. У них нет никаких оснований полагать, что Демченко в чем-то замешан. То же самое касается и Татьяны Ивановой, и многих-многих других российских спортсменов, которые попали под санкции», — добавила Гарт.