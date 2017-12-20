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18:43 (мск), источник: ТАСС

Глава ФССР надеется на положительное решение МОК по Демченко и Ивановой

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт настроена на положительное решение Международного олимпийского комитета (МОК) по саночникам Альберту Демченко и Татьяне Ивановой. Об этом она сообщила ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом в среду рассмотрела дела российских участников Игр 2014 года в Сочи, в том числе и Демченко с Ивановой, на предмет нарушения ими антидопинговых правил, решение не было принято.

«Конечно, я надеюсь на положительное решение. Мы предоставили веские доказательства относительно невиновности наших саночников. Они ссылаются на какие-то царапины, но эти обвинения бездоказательны», — сказала Гарт.

«Родченков говорит о том, что он с Альбертом якобы встречался, предлагал ему помощь, но Демченко в глаза не видел этого Родченкова. Эти факты, если, конечно, будет справедливая комиссия, должны стать основой того, чтобы Альберта допустили. У них нет никаких оснований полагать, что Демченко в чем-то замешан. То же самое касается и Татьяны Ивановой, и многих-многих других российских спортсменов, которые попали под санкции», — добавила Гарт.

Комиссия Освальда ранее пожизненно отстранила от Олимпиад 31 российского спортсмена. Комиссия была создана после доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. В докладе содержатся обвинения в адрес российского спорта по части манипуляций с допинг-пробами.

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