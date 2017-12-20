Комиссия Освальда не задала саночникам Демченко и Ивановой ни одного вопроса

Комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом в среду рассмотрела дела российских участников Игр 2014 года в Сочи, в том числе и Демченко с Ивановой, на предмет нарушения ими антидопинговых правил, решение не было принято.

«Нам с Татьяной вопросов вообще не задавали, просто представили возможность высказать свое мнение, — заметил Демченко. — Мы рассказали, что никогда не были причастны к допинговым нарушениям. Этим, в принципе, наше участие и ограничилось. В основном выступали наши адвокаты и адвокаты со стороны обвинения».

«Какие мои ощущения после всего этого? Сложно сказать. Поживем — увидим, что решит комиссия», — заключил собеседник ТАСС.