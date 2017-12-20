МОК опубликовал мотивировочные части решений по бобслеистам Касьянову, Пушкареву и Хузину

Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Спортсмены были пожизненно отстранены из-за возможного нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.
В мотивировках, как и в предыдущих случаях, излагаются основные этапы расследований допинг-случаев в российском спорте, приводятся выдержки из доклада Ричарда Макларена и даты основных решений, принятых в отношении российских спортсменов. Далее следует список доказательств, на которых основывалась комиссия: предоставленные Маклареном сведения, список «Дюшес» и «Медальный план», предоставленные бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, лабораторный анализ допинг-проб спортсменов, а также экспертная оценка независимых лиц.
Также в документах говорится, что данные, предоставленные Родченковым и Маклареном, являются достаточными и достоверными, а также подчеркивается, что выводы Макларена о наличии в России институциональной системы применения допинга и вовлечения в нее спортсменов и чиновников могут в дальнейших делах рассматриваться как одно из доказательств причастности атлетов, поскольку без их непосредственного участия невозможно было реализовать схему подмены проб.
Согласно данным Родченкова, вся российская бобслейная команда входила в список «Дюшес». Также у Касьянова, Пушкарева и Хузина был выявлен повышенный уровень соли в допинг-пробах и обнаружены Т-образные царапины на контейнерах.