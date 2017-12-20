Отстраненные скелетонисты и бобслеисты включены в список на Олимпиаду

Апелляции в CAS на решение о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх-2014 подали 12 российских бобслеистов и скелетонистов: Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына.

«Мы подали апелляции в CAS. Мы получили одобрение от МОК, что можно ускоренный процесс рассмотрения. Теперь ждем дату, — сказал Зубков по телефону. — Были ли включены в предварительный список на Игры отстраненные спортсмены? Все спортсмены отправлены, которые были, а МОК пусть принимает решение. Мы не считаем, что они виновны в чем-то, мы считаем, что они «чистые».