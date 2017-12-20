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12:20 (мск), источник: Р-Спорт

Отстраненные скелетонисты и бобслеисты включены в список на Олимпиаду

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Федерация бобслея России (ФБР) включила в предварительный состав на Олимпийские игры-2018 всех отстраненных российских скелетонистов и бобслеистов, поскольку эти спортсмены «чистые», далее решение за Международным олимпийским комитетом, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФБР Александр Зубков.

Источник: РИА "Новости"

Апелляции в CAS на решение о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх-2014 подали 12 российских бобслеистов и скелетонистов: Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына.

«Мы подали апелляции в CAS. Мы получили одобрение от МОК, что можно ускоренный процесс рассмотрения. Теперь ждем дату, — сказал Зубков по телефону. — Были ли включены в предварительный список на Игры отстраненные спортсмены? Все спортсмены отправлены, которые были, а МОК пусть принимает решение. Мы не считаем, что они виновны в чем-то, мы считаем, что они «чистые».

Исполком МОК 5 декабря объявил о возможности допуска к Играм-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR). Комиссия МОК определит список российских спортсменов, которые смогут выступить на зимних Играх-2018 под олимпийским флагом, не позднее 28 января.

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