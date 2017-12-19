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21:05 (мск), источник: ТАСС

Федерация бобслея России назвала торжеством разума решение IBSF не отстранять Третьякова

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Федерация бобслея России считает торжеством разума повторное решение комиссии Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не отстранять от участия в международных соревнованиях скелетониста Александра Третьякова и президента Федерации бобслея России Александра Зубкова. Об этом говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, специальная комиссия IBSF, рассмотрев мотивировочные части заключений Международного олимпийского комитета (МОК) о наказании Зубкова и Третьякова, приняла решение не отстранять их от участия в международных соревнованиях.

Назвав решение комиссии торжеством разума, Федерация бобслея России выразила надежду, что комиссия IBSF примет столь же взвешенные решения, когда будет рассматривать мотивировочные части дел других отстраненных МОК бобслеистов и скелетонистов, которые в настоящее время пока имеют возможность выступать на этапах Кубка мира и других соревнованиях под эгидой IBSF.

«Надеемся на столь же взвешенные решения в отношении Елены Никитиной, Александра Касьянова и других наших спортсменов», — сказано в заявлении пресс-службы Федерации бобслея России.

Ранее МОК по решению комиссии Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировал Третьякова и Зубкова, аннулировав их результаты на Играх-2014. IBSF первоначально лишила их возможности официально находиться на соревнованиях, проводимых под эгидой этой организации, однако комиссия IBSF 1 декабря допустила Третьякова до участия в этапах Кубка мира, а Зубкову было разрешено находиться на соревнованиях в качестве официального лица.

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