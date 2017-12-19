Федерация бобслея России назвала торжеством разума решение IBSF не отстранять Третьякова

Как сообщил ранее ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, специальная комиссия IBSF, рассмотрев мотивировочные части заключений Международного олимпийского комитета (МОК) о наказании Зубкова и Третьякова, приняла решение не отстранять их от участия в международных соревнованиях.

Назвав решение комиссии торжеством разума, Федерация бобслея России выразила надежду, что комиссия IBSF примет столь же взвешенные решения, когда будет рассматривать мотивировочные части дел других отстраненных МОК бобслеистов и скелетонистов, которые в настоящее время пока имеют возможность выступать на этапах Кубка мира и других соревнованиях под эгидой IBSF.

«Надеемся на столь же взвешенные решения в отношении Елены Никитиной, Александра Касьянова и других наших спортсменов», — сказано в заявлении пресс-службы Федерации бобслея России.