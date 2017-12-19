IBSF не стала отстранять Зубкова и Третьякова от соревнований под эгидой организации

Ранее МОК по решению комиссии Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировал Третьякова и Зубкова, аннулировав их результаты на Играх-2014. IBSF первоначально лишила их возможности официально находиться на соревнованиях, проводимых под эгидой этой организации, однако комиссия IBSF 1 декабря допустила Третьякова до участия в этапах Кубка мира, а главе Федерации бобслея России Зубкову было разрешено находиться на соревнованиях в качестве официального лица.

«Комиссия IBSF прислала в федерацию письмо, в котором говорится, что после тщательного рассмотрения мотивировочных частей дел Третьякова и Зубкова она постановила оставить в силе свое решение от 1 декабря и не пересматривать его, — отметил Пархоменко. — Следовательно, Третьяков и Зубков могут продолжать и дальше участвовать в Кубках мира и других международных соревнованиях».