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18 декабря, источник: ТАСС

Зубков: Дисквалификация Воеводы была ожидаема, необходимо доказать его невиновность

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить российского бобслеиста Алексея Воеводу от участия в Играх и аннулировать его результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи было ожидаемым, теперь необходимо в суде доказать невиновность спортсмена.

Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков, завоевавший вместе с Воеводой два золота на домашних Играх.

Воевода, завершивший карьеру в 2015 году, в Сочи стал победителем в соревнованиях двоек и четверок (Зубков, Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло). Ранее МОК аннулировал результаты спортсменов после отстранения Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил.

«Мы ожидали этого решения, оспорить его может лично спортсмен, но федерация готова оказать поддержку любому, кого обвинили незаконно, — сказал Зубков. — Адвокаты, которые работают с нами, погружены во все нюансы этих дел, поэтому мы будем отстаивать свою правоту и доказывать, что спортсмены были и остаются чистыми. Мы пойдем до конца».

Зубков уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

По итогам состоявшихся в ноябре и декабре слушаний дисциплинарная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом вынесла уже 32 обвинительных вердикта в отношении российских участников Игр в Сочи. Наказания для всех были идентичными.

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