Зубков: Дисквалификация Воеводы была ожидаема, необходимо доказать его невиновность

Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков, завоевавший вместе с Воеводой два золота на домашних Играх.

Воевода, завершивший карьеру в 2015 году, в Сочи стал победителем в соревнованиях двоек и четверок (Зубков, Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло). Ранее МОК аннулировал результаты спортсменов после отстранения Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил.

«Мы ожидали этого решения, оспорить его может лично спортсмен, но федерация готова оказать поддержку любому, кого обвинили незаконно, — сказал Зубков. — Адвокаты, которые работают с нами, погружены во все нюансы этих дел, поэтому мы будем отстаивать свою правоту и доказывать, что спортсмены были и остаются чистыми. Мы пойдем до конца».

Зубков уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.