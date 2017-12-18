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18 декабря, источник: ТАСС

МОК опубликовал мотивировочную часть решения об отстранении скелетонистки Потылицыной

ТАСС, 18 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал мотивировочную часть решения о пожизненном отстранении российских скелетонисток Ольги Потылицыной и Марии Орловой от участия в Олимпийских играх. Документы представлены на официальном сайте МОК.

Ранее МОК по решению комиссии Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировал спортсменок и аннулировал их результаты, показанные на Играх-2014. Потылицына заняла пятое место на Олимпиаде в Сочи, Орлова — шестое. Ранее Потылицына подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В мотивировке, как и в предыдущих случаях, излагаются основные этапы расследований допинг-случаев в российском спорте, приводятся выдержки из доклада Ричарда Макларена и даты основных решений, принятых в отношении российских спортсменов. Далее следует список доказательств, на которых основывалась комиссия: предоставленные Маклареном сведения, список «Дюшес» и «Медальный план», предоставленные бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, лабораторный анализ допинг-проб спортсменов, а также экспертная оценка независимых лиц.

Также в документе говорится, что данные, предоставленные Родченковым и Маклареном, являются достаточными и достоверными, а также подчеркивается, что выводы Макларена о наличии в России институциональной системы применения допинга и вовлечения в нее спортсменов и чиновников могут в дальнейших делах рассматриваться как одно из доказательств причастности атлетов, поскольку без их непосредственного участия невозможно было реализовать схему.

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