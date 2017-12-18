Российский бобслеист Воевода пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх

Источник: РИА "Новости"

Дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб спортсменов с Олимпийских игр 2014 года, постановила, что Воевода нарушил антидопинговые правила на Играх-2014. Ему запрещена аккредитация на Олимпийские игры в любом качестве.

Читайте также Алексей Воевода: Уже не верю в принципы олимпизма

В пресс-релизе МОК также отмечается, что прекращено рассмотрение дела в отношении одного из спортсменов, имя которого не называется.

Воевода стал победителем Олимпиады в Сочи в соревнованиях двоек (вместе с Александром Зубковым) и четверок (Зубков, Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло). МОК ранее уже аннулировал результаты Воеводы из-за отстранения Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил.