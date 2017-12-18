Скелетонистка Канакина, получившая травму перед ЧЕ, выступит на следующем этапе Кубка мира
МЮНХЕН /Германия/, 18 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница юниорского чемпионата мира скелетонистка Юлия Канакина, пропустившая
МЮНХЕН /Германия/, 18 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница юниорского чемпионата мира скелетонистка Юлия Канакина, пропустившая
Канакина получила травму ноги на тренировке непосредственно перед чемпионатом Европы, который проходил в австрийском Иглсе и завершился в воскресенье.
«У Юли случился мышечный спазм, и тренеры решили ее поберечь, так как впереди у нас еще немало стартов, главным из которых являются Олимпийские игры, — сказала Макарова. — К январским этапам Кубка мира Канакина будет уже в полном порядке».
Этап Кубка мира в Альтенберге пройдет с 5 по 7 января.