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18 декабря, источник: ТАСС

Скелетонистка Канакина, получившая травму перед ЧЕ, выступит на следующем этапе Кубка мира

МЮНХЕН /Германия/, 18 декабря. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница юниорского чемпионата мира скелетонистка Юлия Канакина, пропустившая из-за травмы ноги декабрьский чемпионат Европы, сумеет восстановиться за ближайшие две недели и выступит на ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет в начале января в немецком Альтенберге. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

Канакина получила травму ноги на тренировке непосредственно перед чемпионатом Европы, который проходил в австрийском Иглсе и завершился в воскресенье.

«У Юли случился мышечный спазм, и тренеры решили ее поберечь, так как впереди у нас еще немало стартов, главным из которых являются Олимпийские игры, — сказала Макарова. — К январским этапам Кубка мира Канакина будет уже в полном порядке».

Этап Кубка мира в Альтенберге пройдет с 5 по 7 января.

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